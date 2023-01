ASPI continua l'ammodernamento: attivo il Road Zipper System

Gli scatti d'Affari

ASPI, attivata sulla rete ligure la tecnologia Road Zipper per migliorare la gestione del cantieri

Autostrade per l'Italia continua sulla strada dell'ammodernamento e dell'innovazione. Il Gruppo ha infatti attivato, in via sperimentale, il Road Zipper System, sistema progettato per minimizzare l’impatto dei lavori sulla circolazione. La tecnologia Road Zipper, impiegata con successo negli USA per la gestione di tratte densamente trafficate, come ad esempio il Golden Gate Bridge a San Francisco, viene utilizzata per realizzare cantierizzazioni riconfigurabili in tempo reale, mantenendo al contempo la protezione con barriera fisica tra le corsie e rappresentando così una strategia pratica per rendere più efficienti, sicure e funzional i le tratte autostradali ad alta intensità di circolazione.

Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, ha commentato: "Ancora una volta l’innovazione tecnologica si dimostra l’abilitatore principale di un approccio sempre più sostenibile alla mobilità. Fin dall’avvio del nostro piano di ammodernamento ci siamo impegnati per individuare soluzioni che potessero salvaguardare la fruibilità della rete anche in presenza di cantieri. La messa in opera di questo sistema rappresenta un punto di svolta sia per l’operatività delle squadre che per le esigenze di traffico".