Autogrill, inaugurato il nuovo Bistrot by Gennaro Esposito

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Autogrill: presentato al Salone del Mobile.Milano il nuovo Bistrot con il menù di Gennaro Esposito

Autogrill presenta al pubblico del Salone del Mobile Milano 2023 il nuovo bistrot by Gennaro Esposito, inaugurato all’interno del PAD 15 della Fiera di Milano a Rho. Il locale, con un gustoso menù che porta la firma dello chef due stelle Michelin Gennaro Esposito, ha accolto tutti i visitatori in arrivo al Salone, con l’obiettivo di offrire ai commensali una vera e propria esperienza di ristorazione premium.

L’iniziativa nasce dalla partnership tra lo Chef e Autogrill, che inizia nel 2019 e si concretizza all’interno della Factory Food Designers, laboratorio di sperimentazione gastronomica dell’azienda, dove chef, nutrizionisti, medici ed esperti del settore si incontrano per condividere idee e saperi a servizio dell’innovazione gastronomica. Una collaborazione ormai solida, che proseguirà in futuro in occasione delle nuove aperture di Autogrill nel canale aeroportuale.

“Siamo onorati che Fiera Milano e Salone del Mobile abbiano scelto proprio Autogrill per offrire un’esperienza di fine dining ai visitatori dell’evento, per sorprenderli con una pausa di qualità premium”, ha commentato Luca D’Alba, General Manager di Autogrill Italia. “Fiera Milano, Salone del Mobile e Gennaro Esposito hanno in comune con Autogrill l’impegno continuo a offrire ai clienti un’esperienza eccellente, valorizzando l’italianità e la ricchezza creativa e gastronomica del nostro Paese”.