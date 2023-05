Autostrade per l'Italia, conclusa la prima parte del Programma "Falco"

Gli scatti d'Affari

ASPI, Programma Falco: conclusa la prima fase di sperimentazione per il monitoraggio della viabilità con droni

Il Gruppo Autostrade per l’Italia annuncia la conclusione della prima fase di sperimentazione del Programma Falco, un sistema innovativo che, tramite l'impiego di droni, permette di inviare flussi video in tempo reale direttamente al Centro Radio Informativo, consentendo di monitorare lo stato della viabilità anche in tratti autostradali lungo i quali non sono disponibili telecamere. Attraverso questa nuova tecnologia, ASPI intende affiancare e implementare l’attuale sistema di telecamere e sensori per il monitoraggio del traffico.

Sono stati oltre 60 i km di autostrade sorvolati, 5 i modelli di droni testati, 26 i diversi target monitorati e 79 i voli effettuati, per un totale di circa 16 ore effettive, di cui oltre 3 in notturna. I risultati ottenuti a valle della prima fase progettuale sono stati condivisi con ENAV, che ha fornito spunti utili all’individuazione di ulteriori miglioramenti tecnici e operativi, implementati già nelle prossime fasi del progetto. In occasione dei voli, oltre alle condizioni di viabilità, è stato possibile osservare i cantieri di lavoro, la segnaletica stradale, l’esatta estensione delle code e lo stato della pavimentazione.

Avviata in collaborazione con Movyon, centro di eccellenza per la ricerca e l’innovazione del Gruppo Autostrade per l’Italia e leader nelle soluzioni tecnologiche per la mobilità, l’iniziativa ha preso vita nell’area della Direzione di Tronco di Genova, per valutare opportunità e limiti nell'impiego di droni in uno dei territori orograficamente più complessi e in condizioni meteorologiche potenzialmente avverse. Questo progetto sperimentale rientra nel più ampio Programma Mercury. Smart Sustainable Mobility, il piano del Gruppo finalizzato alla creazione di un grande polo unitario e coordinato per l’innovazione tecnologica, al fine di garantire infrastrutture più sicure ed una maggiore partecipazione alle operazioni di decarbonizzazione e digitalizzazione del trasporto.