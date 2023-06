AXA IM, prosegue la riqualificazione artistica del Vetra Building

Gli scatti d'Affari

AXA IM, Vetra Building: nuova tappa nella rigenerazione artistica dell'intorno urbano AXA IM Alts prosegue nel percorso di riqualificazione artistica del Vetra Building, ex esattoria civica di Milano, accogliendo nella piazza del building la scultura sonora di Matteo Nasini Screwed Harmonies, presentata, in collaborazione con Alida Priori di UNLØCK, martedì 6 giugno. Grazie a un lavoro di riqualificazione artistica e a molteplici progetti di arte pubblica, che hanno reso gli spazi aperti comuni di Vetra Building una sorta di museo a cielo aperto, l'area è stata restituita ai cittadini di Milano divenendo luogo di socialità e interazione. L'inserimento di una nuova opera d'arte rientra in un più ampio progetto di rigenerazione del tessuto urbano, sociale ed economico con cui il Vetra Building dialoga. La ricerca di Matteo Nasini, rappresentato dalla galleria Clima Gallery, parte dallo studio del suono, per assumere forme fisiche esaminando e osservando a fondo la superficie del suono e della materia plastica. Da qui una pratica che si sviluppa metodologicamente in installazioni sonore, performance, opere tessili e scultoree, come nel caso di Screwed Harmonies, un carillon elettroacustico di grandi dimensioni realizzato in acciaio corten.