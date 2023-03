Axpo Italia presenta il nuovo Bilancio di Sostenibilità

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Axpo Italia: innovazione e servizi per famiglie e imprese al centro del nuovo Bilancio di Sostenibilità

Axpo Italia conferma il proprio impegno per partecipare attivamente alla transizione energetica e sensibilizzare sui temi ESG. Il nuovo Bilancio di Sostenibilità offre una panoramica su tutte le attività portate avanti dall’azienda a supporto dell’ambiente e dei territori in cui opera, in accordo con gli obiettivi della sua formula “Axpo 3P” (Pianeta, Persone, Prosperità). Per il “Pianeta” l’azienda conferma la centralità dello sviluppo dei Corporate PPA (Power Purchase Agreement) e la continuità nelle forniture al 100% rinnovabili per la clientela domestica. Nell’ambito delle “Persone”, l’azienda ha definito un obiettivo di bilanciamento (50-50) tra dipendenti uomini e donne, insieme ad una serie di attività formative e di empowerment per promuovere un ambiente di lavoro sempre più paritetico dal punto di vista delle opportunità e della crescita professionale.

“La sostenibilità è entrata a far parte dell’opinione pubblica e, in Axpo Italia, la consideriamo una priorità dal punto di vista strategico e operativo. Sia per far fronte al cambiamento climatico, sia perché si tratta di un elemento fondamentale nella creazione di valore nel medio e lungo termine da parte di un’azienda. Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta uno strumento con cui desideriamo raccontare le azioni che mettiamo in atto ogni giorno per rispondere a sfide ambientali e sociali sempre più complesse, contribuendo alla prosperità di tutti i nostri stakeholder in modo continuativo”, ha dichiarato Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia.

“L’imprevedibilità ha caratterizzato gli ultimi anni, specialmente nel settore energetico, richiedendo flessibilità e capacità creativa nel proporre soluzioni per far fronte a situazioni inedite. In Axpo Italia ci siamo strutturati per dare una mano concreta ad aziende e cittadini con servizi sviluppati in tempi rapidi e personalizzabili. Questo processo si integra nella nostra visione del futuro, in cui desideriamo accelerare la decarbonizzazione e la diffusione delle rinnovabili, rendendo la transizione energetica accessibile e inclusiva. Il Bilancio di Sostenibilità costituisce un prezioso ‘cruscotto’ con cui possiamo verificare l’efficacia delle nostre attività ed essere spronati a migliorare”, ha concluso Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia.