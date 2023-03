Banca Generali: nuovo appuntamento BG4SDGs sull'istruzione di qualità

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Banca Generali: Guindani vola in India per il nuovo obiettivo BG4SDGs-Time to Change

Un nuovo obiettivo per BG4SDGs – Time to Change, il progetto di Banca Generali volto ad approfondire lo stato dell’arte del processo di raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030 insieme al fotografo Stefano Guindani. Il focus dell'appuntamento è l’SDG 4 - Istruzione di qualità, che consiste nello specifico nel fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. Per l’occasione il fotografo Guindani è volato in India nella piccola località di Paritewadi, a 330km da Mumbai, dove ha incontrato l’insegnante “migliore al mondo” Ranjitsinh Disale, vincitore del Global Teacher Prize nel 2014. L'insegnante, grazie al premio vinto dal valore di un milione di dollari, ha gettato le basi per la costruzione di una scuola, partendo da un edificio fatiscente.

“Non è facile immaginarsi un piccolo nido di mondo moderno in un territorio rurale a otto ore di strada da Mumbai. Eppure c’è. Un nido in cui i piccoli studenti di Ranjitsinh Disale si rifugiano per aprire una finestra sul mondo. Un minuscolo edificio decorato con slogan e obiettivi che anche noi, nelle nostre città tecnologicamente evolute, perseguiamo: Gender Equality, Peace, Justice e soprattutto Quality Education" ha dichiarato Guindani.