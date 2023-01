Banca Generali, presentato l’undicesimo capitolo di BG4SDGs

Gli scatti d'Affari

Banca Generali, crescita economica e lavoro dignitoso per tutti sono al centro del nuovo capitolo di BG4SDGs

Il racconto dell’undicesimo appuntamento del progetto BG4SDGs – Time to Change, sviluppato da Banca Generali con il fotografo Stefano Guindani per raccontare lo stato dell’arte dell’Agenda Onu 2030, parte dalla Colombia: raffigura un esempio virtuoso e sostenibile di un lavoro, ovvero quello nelle miniere d’oro, che da sempre caratterizza il Paese sudamericano. L’obiettivo del fotografo si è infatti posato questa volta sul Sustainable Development Goal numero 8: “Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti”, obiettivo complesso e sfidante, che raccoglie al suo interno elementi che contribuiscono in modo determinante a debellare la povertà nei Paesi emergenti.

“Il lavoro di estrazione dell'oro eseguito in modo sostenibile, senza l'utilizzo di materie tossiche e altamente inquinanti, non può che migliorare le condizioni di vita dei minatori e anche di tutte le persone che vivono lungo i corsi di acqua, garantendo lo sviluppo locale e la crescita economica di queste comunità. Spesso i soldi guadagnati, attraverso l’estrazione sostenibile dell’oro, possono essere reinvestiti in coltivazioni come il caffè che è un'altra grande ricchezza della Colombia. È stato molto duro verificare che ancora a oggi oltre il 70% delle miniere utilizza il mercurio per estrarre il prezioso minerale, con grandissimi danni e conseguenze per l'ambiente circostante”, ha dichiarato Stefano Guindani, fotografo e autore del progetto BG4SDGs – Time to Change.