Banca Mediolanum porta a Roma "Storie d'Italia"

Gli scatti d'Affari

Banca Mediolanum e l'evoluzione imprenditoriale di Maticmind

Quella degli ultimi 3 anni di Maticmind, leader in Italia nel settore della ICT System Integration, è una storia imprenditoriale di successo. L'azienda ha intrapreso un percorso di finanza straordinaria articolato in 4 tappe, con al proprio fianco Banca Mediolanum in qualità di financial advisor. A Roma, presso la sala conferenze dell’Hotel Cavalieri Waldorf Astoria, sono state ripercorse le tappe di questa evoluzione imprenditoriale, nata dall’idea lungimirante del fondatore Carmine Saladino. L'evento ha visto il confronto dei tre protagonisti dell’operazione, tre imprenditori, la cui visione ha permesso il salto dimensionale a Maticmind: Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, Carmine Saladino, fondatore e presidente operativo di Maticmind e Davide Bertone, amministratore delegato di Fondo Italiano d’Investimento.

“La nostra investment banking si rivolge e serve le PMI italiane, di matrice familiare e imprenditoriale, che affianchiamo in percorsi di finanza straordinaria. Ciò avviene in modo sinergico e complementare con i nostri professionisti di fascia più alta, private banker e wealth advisor, che detengono in prima persona la relazione e la fiducia delle famiglie imprenditoriali. Questo nostro approccio strategico è un unicum sul mercato e la storia di Maticmind rappresenta un best case che può essere di esempio e di ispirazione per altre realtà imprenditoriali che sono alle prese con le sfide capital intensive dei tempi che viviamo” ha affermato Massimo Doris nel corso del suo intervento.