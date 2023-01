Barceló Hotel Group: rafforzato il management in Italia

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Barceló Hotel Group: annunciato il rafforzamento del proprio gruppo dirigenziale negli hotel della Capitale

La catena alberghiera Barceló Hotel Group, con oltre 270 hotel e resort in 24 Paesi, ha annunciato il rafforzamento del proprio gruppo dirigenziale negli hotel situati nella capitale italiana. Marco Cottone, Direttore di Barceló Aran Mantegna, lavora nel gruppo alberghiero spagnolo dal 2013 e ha ricoperto posizioni manageriali in diverse realtà del gruppo in Italia (a Roma e Milano) e in Spagna (a Barcellona e a Siviglia). “Il rafforzamento del management in Italia dimostra il nostro impegno e l’interesse strategico nel continuare a far crescere le nostre operazioni in Italia”, ha affermato Marco Cottone, Direttore di Barceló Aran Mantegna.

Responsabile della guida dell’Occidental Aurelia, è Niccolò Piacenza. Nel 2017 si trasferisce in Spagna dove sviluppa la sua carriera ricoprendo diverse posizioni operative a Madrid, nelle Isole Baleari e nelle Isole Canarie ed è rientrato a Roma come responsabile per la gestione dell’albergo che si trova in posizione particolarmente strategica, vicino a Città del Vaticano. Appena arrivato dalle Isole Canarie, in Spagna, Alberto Lopez ricopre la direzione generale dell'hotel Occidental Aran Park. La sua esperienza include attività nelle operazioni alberghiere di hotel e resort nei Caraibi a Cuba e nella Repubblica Dominicana. Infine, Leonardo Melro che ricopre il ruolo di Direttore commerciale. Melro proviene da esperienze internazionali in altre catene alberghiere come Accor, Melia e Marriott. Giunge in Italia dopo un’esperienza in America Latina, dove ha avuto l’incarico di strutturare la strategia commerciale, alla guida del team Marketing, Reservations, Proactive Sales e MICE.