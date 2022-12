Bike Economy, i ricavi della filiera crescono del 46% in cinque anni

Gli scatti d'Affari

Bike Economy, a Milano la presentazione della Camera di commercio e Tavolo Giovani sulla filiera della bicicletta: ricavi in crescita del 46%

In occasione dell’evento “Come corre la Bike-economy. Innovazione, imprese e territorio”, ospitato dal Palazzo giureconsulti (MI), è stato possibile discutere dei temi chiave riguardanti la filiera bike operante nel territorio di Monza - Brianza, Lodi e Milano. Oggi, la bike-economy dei tre territori può contare su oltre 600 addetti, per un totale di 230 imprese con performance in crescita. In riferimento ai dati di bilancio relativi al 2020, la filiera della bicicletta genera 105 milioni di euro di ricavi, con un’impennata del 46% negli ultimi cinque anni, trainata dalle performance di alcuni dei maggiori produttori e dal boom dei servizi di bike sharing.

L’evento, promosso da Punto Impresa Digitale e Tavolo Giovani di Camera di commercio Milano Monza Brianza e Lodi, in collaborazione con WIRED Italia, fa parte di un programma strutturato finalizzato a dare spinta, energia e visibilità al settore, al fine di favorire la nascita e il consolidamento di un polo internazionale di riferimento per l’intera filiera, sintesi della doppia transizione ecologica e digitale. Dieci start up della filiera bike, selezionate da Tavolo Giovani, hanno preso parte all’incontro proponendo le loro soluzioni innovative.

Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ha dichiarato: “In considerazione delle dinamiche positive che il sistema-bike genera ad ampio raggio sia a livello economico che sociale, intendiamo farci promotori di un’azione strutturata e organica finalizzata a dare ulteriore spinta, energia, visibilità al settore nell’assumere un ruolo di leadership nel mercato globale, attraverso azioni di supporto per la nascita e la crescita delle startup innovative, accompagnate da politiche di incentivo dirette allo sviluppo delle realtà imprenditoriali esistenti e interventi mirati all’attrazione di imprese ed eccellenze estere sul nostro territorio”.