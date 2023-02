 BioNike presenta la nuova linea antietà Cosmeceutical

Gli scatti d'Affari

BioNike: nasce Cosmeceutical, l’innovativa linea antietà che rivoluziona la skincare

Dalla ricerca BioNike, azienda di estrazione farmaceutica fondata a Milano negli anni '30 e leader della Dermocosmesi in Italia, è nata la nuova linea Cosmeceutical: tre protocolli di skincare correttivi ispirati a tecniche e procedure di Biorivitalizzazione dermo- estetica, sviluppati grazie alla collaborazione con dermatologhe di alto profilo internazionale. Il board, tutto al femminile, rappresenta la perfetta sintesi tra expertise sulla salute della pelle che invecchia e know-how delle più moderne tecniche di ringiovanimento non chirurgiche.

Ad aver collaborato con R&D BioNi ke sono infatti la professoressa Gabriella Fabbrocini, Direttore UOC di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e Professore Ordinario del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, e la dottoressa Marina Landau, Dermatologist Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Shamir Medical Center, di Israele.

“La nuova linea BioNike Cosmeceutical nasce come una tappa evolutiva nell’ambito dell’anti-age”, ha dichiarato Reginetta Trenti, Marketing Medical Manager di BioNike. “È evolutiva non solo in relazione all’aspetto prettamente cosmetologico, ma perché ispirata alle moderne tecniche dermo-estetiche, combinate dal professionista medico per biorivitalizzare la pelle al fine di prevenire, contrastare e correggere i segni di invecchiamento, migliorando la qualità della pelle”.