BPER Banca e IID: presentata la VII edizione del Rapporto "Noi Doniamo"

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Giorno del Dono 2024: BPER Banca e IID insieme per il Rapporto sulle nuove tendenze del Dono in Italia

In occasione del Giorno del Dono 2024, l’Istituto Italiano della Donazione (IID) ha presentato il rapporto annuale "Noi doniamo", che offre una fotografia approfondita sullo stato del dono in Italia. L’analisi rivela come il desiderio di donare degli italiani rimanga forte e resiliente, anche se condizionato dagli eventi economici e sociali degli ultimi anni. Dopo una ripresa graduale post-pandemia, i segnali di crescita nel 2022 e 2023 indicano una lenta ma costante evoluzione della propensione al dono, pur non avendo ancora raggiunto i livelli pre-Covid. Il rapporto, giunto alla sua settima edizione, si conferma una fonte autorevole per la comprensione della cultura solidale nel Paese.

L’Osservatorio sul dono, istituito da IID e supportato da BPER Banca, si propone di monitorare e analizzare il comportamento donativo degli italiani, esplorando le tre dimensioni principali del dono: denaro, tempo e donazione biologica. Il rapporto si basa su diverse fonti di dati e indagini, tra cui l’indagine "Italiani solidali" di BVA Doxa e le ricerche ISTAT, che forniscono una panoramica dettagliata del contesto sociale ed economico. Attraverso l'analisi congiunta del punto di vista degli enti non profit e dei donatori, il documento rappresenta un importante strumento per comprendere le dinamiche di raccolta fondi e l'evoluzione della solidarietà in Italia.

Il presidente dell’IID, Ivan Nissoli, sottolinea come il dono, sebbene talvolta in calo in termini quantitativi, non abbia perso il suo valore culturale e simbolico, ma si sia adattato ai cambiamenti del contesto sociale. La vera sfida, afferma Nissoli, è quella di contrastare l’astensionismo dal dono e favorire nuove forme di partecipazione, coinvolgendo un numero crescente di cittadini. Il sostegno di BPER Banca, rappresentato dal progetto BPER Bene Comune, si inserisce proprio in questa direzione, promuovendo iniziative che mirano a costruire una società più equa, inclusiva e coesa attraverso azioni sinergiche con enti del terzo settore.

