BPER Banca, presentato studio su multipli e valutazioni IPO del 2022

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

BPER Banca, presentata la quinta edizione dello studio realizzato con Value Track sull’evoluzione dei multipli di mercato e valutazioni delle IPO

BPER Banca ha presentato presso la propria Sede di Milano la quinta edizione dello studio realizzato insieme a Value Track sull’evoluzione dei multipli di mercato e valutazioni delle IPO con particolare riferimento a quelle effettuate nel corso del 2022. Sono state evidenziate da parte di Marco Greco, Managing Partner e co- Founder di Value Track le principali dinamiche che hanno impattato sull’economia italiana e sul mercato dei capitali.

Il mercato azionario italiano ha registrato una flessione del numero delle IPO e della raccolta complessiva rispetto al precedente anno, così come delle operazioni di secondario (aumenti di capitale in opzione e ABB), a fronte di un crescente numero di OPA e delisting. Si evidenzia inoltre una particolare vivacità del mercato obbligazionario. Tali dinamiche sono state accompagnate da una decisa riduzione dei multipli di mercato in fase di quotazione e da un incremento dello sconto richiesto dagli investitori in fase di sottoscrizione.

All’introduzione di Marco Mandelli, Responsabile Corporate & Investment Banking di BPER Banca, sono seguiti gli interventi di Riccardo Morassut, Senior Research Analyst di Assogestioni, Marco Fortis, Professore Ordinario dell’Università Cattolica, Direttore e Vice Presidente della Fondazione Edison, Carlo Bellavite Pellegrini, Professore Ordinario e Direttore del Centro Studi Economica Applicata (CSEA) dell’Università Cattolica e Fabrizio Negri, CEO di Cerved Rating Agency. Ha chiuso i lavori Luca Tavano, Responsabile Mid&Small cap Primary Markets di Borsa Italiana.