Brera Cicli, Gruppo Mandelli: al via rebranding e nuovo sito

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Brera Cicli: Gruppo Mandelli punta alla crescita del marchio di biciclette con una nuova strategia di rebranding

Il Gruppo Mandelli investe nella crescita del suo marchio di biciclette lanciato nel 2018, Brera Cicli, con una nuova importante strategia di rebranding mirata ad accrescerne la brand awareness. Con all’attivo 80mila bici vendute nell’ultimo anno e ben oltre 600 rivenditori in tutta Italia, con quest’operazione l’obiettivo del Gruppo è quello di far sì che tutti possano andare in giro in bicicletta 365 giorni l’anno. E-bike, urban, trekking, mtb, teen, kid e special. Brera Cicli vanta oggi una gamma completa di oltre 60 modelli, dal buon rapporto qualità prezzo, per ogni fascia d’età e soprattutto per tutti i gusti, grazie a un ventaglio di materiali, colori e componenti così ampio da rispecchiare le più diverse personalità e soddisfare le esigenze davvero di tutti.

“Siamo orgogliosi e felici”, spiega Marco Biollo, Amministratore Delegato del Gruppo Mandelli, “di lanciare questo nuovo progetto di comunicazione con il quale vogliamo davvero far diventare Brera Cicli un punto di riferimento per i consumatori. A contraddistinguerci nel settore, noi di Brera abbiamo la gioia, sì la gioia, perché crediamo che sia proprio bello andare in bicicletta e siamo fermamente convinti che ci faccia proprio bene: pedalare ci dà un senso di libertà e spensieratezza unici, che nessun altro mezzo di trasporto è in grado di risvegliare. Ed è per questo che facciamo biciclette per tutti e per tutte le tasche”.

Ed ecco perché "La bici è bella". Questo è il nuovo payoff, semplice e diretto, scelto per definire con forza la nuova identità di Brera e per far saltare in sella più persone possibili. A lavorare a tutto il progetto di rebranding del marchio è stato il nuovo team creativo interno all’azienda brianzola, lo stesso a cui, a partire da quest’anno, è stata affidata in maniera trasversale la comunicazione di tutti i marchi del Gruppo.