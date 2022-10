Cambiamento climatico, al via la prima Conferenza italiana sulle Dolomiti

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Cambiamento climatico, AXA supporta la Conferenza sulle Dolomiti: focus sugli strumenti di governance globali

È stata presentata ieri la “1st Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change. On the Road to Sharm-El-Sheik – The end of the zero-sum games”, ideata da Vision Think Tank, diretto dal Professor Francesco Grillo, che vede AXA Italia in qualità di main corporate partner, Autostrada per il Brennero come locality partner e conta sulla partnership scientifica di Università Bocconi, Politecnico di Milano e Università Ca’ Foscari di Venezia. La Dolomite Conference è un progetto visionario destinato a diventare l’ultimo grande appuntamento informale prima dei COP dove diverse personalità, con differenti background e provenienze possono dialogare.

Giacomo Gigantiello, CEO di AXA Italia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di presentare oggi un progetto di grande respiro internazionale che punta a riformare gli strumenti globali per la governance del cambiamento climatico, attraverso un approccio sistemico, coeso e multidisciplinare. Come AXA abbiamo messo il cambiamento climatico al centro del nostro piano industriale, entro il 2023 investiremo 26 miliardi in asset sostenibili e 1,5 miliardi in progetti di riforestazione. Ora con questa Conferenza puntiamo a mettere a fattor comune competenze, saperi e punti di vista diversi con una traiettoria chiara per portare proposte concrete di gestione per un futuro più sostenibile per tutti”.