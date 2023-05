Campari, annunciato restyling della bottiglia ispirata a Milano

Gli scatti d'Affari

Campari celebra Milano: il brand cambia veste l'iconica bottiglia e tinge di Rosso il cielo meneghino

Campari celebra il legame che da sempre unisce il brand alla propria città natale, Milano, con il lancio della nuova immagine della bottiglia Campari e, per l’occasione, un inedito drone show ha illuminato il cielo milanese dell'inconfondibile Rosso Campari nelle serate di giovedì 4 e venerdì 5 maggio. Un tributo speciale, che conferma come le storie del brand e di Milano siano tra loro intrecciate e accomunate dallo stesso spirito innovativo e pionieristico che, nel tempo, hanno fatto di entrambi due icone di stile.

Infatti, fin dal 1860, anno della sua nascita, la bottiglia Campari ha cambiato forma e si è evoluta insieme alla città, traendone continua ispirazione: la nuova bottiglia, ispirata dagli elementi estetici e culturali, diventa quindi una vera e propria ode visiva a Milano, unendo disinvoltura e sobria eleganza, proprio come la stessa città. La direzione delle linee, con un taglio moderno e diretto, simboleggiano il viaggio del rito dell’Aperitivo da Milano al resto del mondo, portando lo sguardo verso lo stemma della città al centro della bottiglia. Inoltre, il movimento dinamico della rastremazione delle linee riflette la dinamicità e la trasformazione nel tempo di Milano e di Campari, dal passato al futuro, con un approccio innovativo e lungimirante.

Per celebrare questo speciale evento, il 4 e il 5 maggio Campari ha allestito il più grande spettacolo di droni mai visto in Europa che ha volato sopra il cielo della città, in particolare Parco Sempione e in 12 minuti ha portato in vita, attraverso spettacolari giochi di luci, i simboli meneghini. Lo show è stato realizzato da Artech e Dronisos e reso possibile grazie al lavoro di professionisti italiani e francesi diretti da Luca Toscano, creando un’atmosfera magica tra storia, cultura, tecnologia e creatività.