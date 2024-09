Canevel Spumanti presenta il nuovo ‘San Biagio Brut Nature Valdobbiadene DOCG’

Gli scatti d'Affari

Canevel Spumanti lancia il Prosecco in edizione limitata 'San Biagio Brut Nature Valdobbiadene DOCG'



Canevel Spumanti, parte del Gruppo Masi, ha lanciato sul mercato il nuovo San Biagio Brut Nature Valdobbiadene DOCG, uno spumante per i palati più esigenti, prodotto con il metodo “sur lie” e disponibile in edizione limitata. Dopo la presentazione in anteprima a Vinitaly, il San Biagio è pronto a conquistare gli amanti del Prosecco più tradizionale e autentico, noto come “col fondo” o “sui lieviti”, che rappresenta la più antica espressione vinicola di Valdobbiadene.

Ottenuto da uve Glera in purezza, coltivate nei vigneti collinari di Valdobbiadene, questo Brut Nature esprime l’essenza del patrimonio enologico locale, riportando in auge un metodo di produzione che si rifà alle origini del Prosecco. Federico Girotto, Presidente e AD di Canevel Spumanti, ha sottolineato l’importanza del progetto, dichiarando che San Biagio riafferma l’identità territoriale dell’azienda, pur rimanendo al passo con i tempi e proiettata verso il futuro.

Il nome San Biagio richiama la collinetta omonima di Valdobbiadene, dove ha sede la cantina Canevel. Questo nuovo spumante, oltre a rappresentare un omaggio alle radici dell’azienda, si inserisce in un percorso di crescita del marchio, che negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza in 40 Paesi, grazie a una gamma di spumanti dal posizionamento premium e una distribuzione sempre più estesa.

