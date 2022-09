Cattolica Assicurazioni, presentata indagine “Il Non Profit in evoluzione”

Gli scatti d'Affari

Cattolica Assicurazioni punta a rafforzare la sostenibilità delle organizzazioni con il rapporto “Il Non Profit in evoluzione”

“Il Non Profit in evoluzione”: questo il nome dell’indagine presentata oggi da Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, in collaborazione con il CESEN dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Innovation Team. Svelato nel corso dell’evento “In 4 per Voi – Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non Profit”, tale Rapporto punta a rafforzare la sostenibilità delle organizzazioni attraverso la ricerca di un equilibrio tra scelte di Governance, assetti organizzativi funzionali all’attrazione di nuove risorse e adeguate strategie di gestione dei rischi. Gli Enti Non Profit e di Terzo Settore, adeguandosi alle sollecitazioni contenute nella Riforma del Terzo Settore, vivono un momento di forte evoluzione, chiamati a compiere il decisivo passaggio in termini di professionalità della gestione, capacità di fare rete e valutazione dei risultati. Lo studio ha messo in evidenza la peculiarità e complessità dei rischi degli Enti Non Profit, che presentano importanti elementi di specificità rispetto al settore for profit: si pensi ad esempio al caso dei volontari e degli amministratori: su un totale di circa 5,5 milioni di volontari coinvolti, non tutti sono stati assicurati: attualmente il 17,5% delle realtà potenzialmente soggette agli obblighi assicurativi conferma di non aver ancora sottoscritto le polizze previste dalla Riforma, con evidenti conseguenze, in caso di sinistro, in capo all’organizzazione e ai suoi amministratori. Poco sentita, inoltre la minaccia del cyber risk.

Grazie allo specifico know-how acquisito nel corso degli anni, Cattolica Assicurazioni ha predisposto la prima soluzione modulare e dedicata (Cattolica&Non Profit) per la protezione dei beni, del patrimonio e delle persone con una combinazione tra le varie garanzie e somme assicurate personalizzabili. Con l’obiettivo di mettere in circolo il valore creato, infine, Cattolica Assicurazioni e Fondazione Cattolica hanno lanciato l’iniziativa “Una mano a chi sostiene”, riservata ai progetti che valorizzano l’unicità della persona come leva per il progresso della comunità. Sulla base di un bando promosso da Fondazione Cattolica del valore complessivo di 500mila euro, i progetti ritenuti più innovativi saranno sostenuti con un’erogazione.

Samuele Marconcini, Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni, ha commentato: “Cattolica è storicamente attenta al mondo del volontariato e del Non Profit, realtà con oltre 360mila enti e circa 900mila dipendenti, che impegna oltre 5,5 milioni di volontari da Nord a Sud e che rappresenta il 5% del PIL italiano. Un mondo che dal punto di vista assicurativo vale, solo nel Danni, circa 500 milioni di euro e di cui la nostra Società detiene una quota significativa di mercato. Siamo l’unica Compagnia a livello italiano a poter vantare una Business Unit completa dedicata a queste realtà, un’eccellenza indicata nelle leve di sviluppo del piano di integrazione previsto da Generali. Siamo in grado di offrire non solo soluzioni assicurative, ma un vero e proprio servizio di gestione dei sinistri, consulenza, formazione e informazioni per la gestione degli Enti".