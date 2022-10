Ceo Meeting Elis 2022, presentato il programma Distretto Italia

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Ceo Meeting Elis 2022, al via “Distretto Italia”, iniziativa per ricreare un dialogo tra scuole e imprese e creare occupazione

Si è tenuta a Roma la presentazione del nuovo programma del Consorzio ELIS, presieduta per questo semestre da Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia. Il nuovo programma “Distretto Italia”, che unisce aziende, università e scuole come abilitatori unici di competenze professionali capaci di rispondere alle esigenze imprenditoriali, spesso disattese, ha visto la partecipazione di oltre 100 aziende che, riunite nel Consorzio, collaborano stabilmente con ELIS in programmi di formazione e avviamento al lavoro.

Tra queste, i più grandi gruppi industriali che operano in Italia nei settori energia, trasporti e infrastrutture. Il progetto sarà inoltre aperto ad associazioni datoriali e sindacali. L’obiettivo da perseguire per aziende e università è quello di ripartire insieme alle scuole per allacciare un dialogo con ragazze e ragazzi in età scolare e giovani adulti. Tre gli obiettivi della nuova rete di collaborazione “Distretto Italia”: orientare, formare, creare occupazione.

Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery