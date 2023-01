CES 2023: LG presenta la nuova gamma di prodotti innovativi

Gli scatti d'Affari

CES 2023 ospita la “LG World Premiere”, la conferenza stampa dedicata ai nuovi prodotti messi a punto da LG Electronics

In occasione del CES 2023, LG Electronics (LG) ha preso parte alla conferenza stampa dal titolo “LG World Premiere”, confermando il proprio impegno nella realizzazione di prodotti e servizi innovativi. L’esperienza di visione di chi utilizza i TV LG, già migliorata grazie alla tecnologia LG OLED e alla sua semplicità d’uso, vedrà arricchire ulteriormente il proprio pacchetto d’offerta. L'azienda sta infatti collaborando con diversi partner per introdurre nuovi servizi interattivi tra cui la piattaforma educativa online MasterClass, l'app di allenamento MaxPro e la piattaforma di realtà virtuale Sansar.

La conferenza ha permesso di presentare al pubblico alcuni prodotti sviluppati nell’ambito di LG Labs, il progetto che comprende sistemi, servizi e attività di marketing basati su idee sperimentali e concetti creativi provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'azienda. Vale la pena citare "Hover Gym”, una soluzione per il fitness che consente di allenarsi senza manubri separati; “Excicle”, una soluzione per l'allenamento in casa che offre un'eccezionale esperienza di ciclismo indoor; oppure ancora “Pluspot”, una piattaforma di servizi che mette a disposizione dei premi quando mezzi di trasporto come le biciclette elettriche e i kickboard elettrici vengono posizionati sulle sue stazioni di ricarica wireless.

LG sta ampliando il proprio portafoglio per includere nuove aree di business come la ricarica dei veicoli elettrici (EV), la salute digitale e i servizi di contenuti per la piattaforma webOS. Al tempo stesso, l'azienda sta aumentando gli investimenti nelle tecnologie strategiche per il futuro, come l'intelligenza artificiale e il 6G, oltre a collaborare con le startup attraverso LG NOVA (LG North American Innovation Center).

Un’ulteriore novità arriva dalla presentazione di LG SIGNATURE OLED M da 97 pollici (modello M3), la prima TV al mondo con tecnologia Zero Connect capace di trasmettere video e audio wireless fino a 4K 120Hz. Il nuovo televisore LG ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del CES 2023 Innovation Awards in due categorie (“Video Display” ed “Embedded Technologies”), dimostrando il proprio valore e l’impegno dell’azienda.