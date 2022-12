Chef Express: 10 nuovi punti vendita nel canale del travel retail

Gli scatti d'Affari

Chef Express, inaugurati 10 nuovi punti vendita: tra le nuove aperture anche tre ristoranti McDonald’s

Chef Express, la società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, ha annunciato l’apertura di 10 nuovi punti vendita nel canale del travel retail (stazioni, aeroporti e aree di servizio autostradali). Tra le nuove aperture anche tre ristoranti McDonald’s, brand che Chef Express gestisce in licenza. A Torino, ha aperto il ristorante McDonald’s della stazione di Porta Susa, primo importante locale commerciale all’interno dello scalo che, oltre a consolidarsi come hub per l’Alta Velocità, aspira a diventare uno spazio di attività di riferimento per gli studenti della vicina università e per i lavoratori dei grandi complessi di uffici che stanno sorgendo nei dintorni. Il nuovo locale si aggiunge a tre bar a marchio Mokà che Chef Express ha aperto da tempo nella stazione.

Sempre a Torino, è stato aperto nell’aeroporto di Torino Caselle un locale Ahi Poké, nuovo brand di proprietà che si aggiunge al portafoglio di marchi di Chef Express. A Genova Piazza Principe, stazione al centro di un importante progetto di riqualificazione, è stato inaugurato un McDonald’s e un nuovo bar caffetteria Mokà con market annesso. Infine, sono sei i nuovi locali della stazione di Milano Porta Garibaldi che verranno aperti gradualmente al pubblico e rivoluzioneranno la ristorazione nella seconda stazione milanese, con la creazione di una food court la cui offerta sarà molto variegata: vi saranno McDonald’s, la steakhouse Roadhouse Restaurant, il ristorante ispirato alla cucina messicana Billy Tacos, il format asiatico Wagamama, una pizzeria a marchio Alice Pizza e un bar caffetteria Panella. Per le nuove aperture Chef Express assumerà oltre 150 dipendenti.