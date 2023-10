ComoLake2023: al via la prima edizione di “Next Generation Innovations”

Gli scatti d'Affari

ComoLake2023: più di 80 speaker internazionali hanno preso parte alla Expo Conference "Next Generation Innovations" Ospitata a Cernobbio, presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba, la prima edizione di ComoLake2023 - Next Generation Innovations, la Expo Conference organizzata con il patrocinio del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri. L'evento del 5, 6 e 7 ottobre, che ha visto la partecipazione di importanti esponenti del Governo italiano, dell'Unione Europea e delle principali aziende ICT italiane e internazionali, ha portato avanti il confronto tra istituzioni, imprese e università coinvolte nella fase di crescita economica del Paese, che verrà inevitabilmente guidata dagli investimenti destinati al PNRR. La Conference, strutturata in oltre 15 panel, divisi in 3 giorni e in 5 aree tematiche ha ospitato 80 speaker provenienti da tutto il mondo ed ha rappresentato un'occasione di incontro e confronto tra i protagonisti politici e aziendali con una platea di operatori e rappresentanti di istituzioni e mercati. Luigi Ferraris, Amministratore Delegato di FS Italiane, durante il suo intervento alla prima edizione di ComoLake2023 - Next Generation Innovations, ha confermato quanto già presentato nel Piano industriale decennale del Gruppo, che vede nella digitalizzazione e nell'innovazione i fattori abilitanti di tutte le attività. Il numero uno del Gruppo ha presentato Gigabit Rail&Road, un progetto che ha l'obiettivo di implementare la connettività su tutto il territorio attraverso la fibra ottica lungo le linee ferroviarie e il segnale 5G a favore di tutto il sistema del Paese. Inoltre, Ferraris ha citato la possibilità di portare la fibra ottica nelle 2.200 stazioni ferroviarie attive che, insieme alle pubbliche amministrazioni, sono il centro nevralgico delle aree urbane, e in oltre 500 stazioni che oggi non sono più utilizzate per la mobilità, ma che possono portare una migliore connettività in aree limitrofe o rurali e spingere verso una maggiore competitività dei settori industriale e agricolo del Paese.