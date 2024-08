Confindustria incontra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Confindustria e governo: il vertice sulle politiche industriali italiane ed europee

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha incontrato a Roma il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, per un vertice sulle politiche industriali del Paese ed europee. Durante l’incontro sono stati affrontati temi cruciali per il futuro dell'industria italiana, tra cui i costi dell’energia, il piano casa e l'aerospazio.

Si è discusso ampiamente della competitività delle imprese italiane e del Paese. Inoltre, il confronto ha toccato il tema del nucleare, il piano casa per affrontare la carenza di manodopera e la preparazione della prossima manovra economica. In particolare, è stata evidenziata la necessità di un’azione congiunta per affrontare le sfide poste da giganti mondiali come Stati Uniti e Cina.