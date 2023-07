Confindustria Varese, Roberto Grassi confermato alla Presidenza

Gli scatti d'Affari

Confindustria Varese, confermata dall’Assemblea Generale dell’associazione datoriale la prosecuzione del mandato del Presidente Roberto Grassi

Roberto Grassi sarà Presidente di Confindustria Varese anche per il biennio 2023-2024, in attuazione della delibera del Consiglio Generale della Confindustria nazionale che ha dato la possibilità ai Presidenti delle associazioni territoriali e di categoria del Sistema, eletti entro il 31 dicembre 2020, ovvero durante il periodo pandemico, di poter prolungare la propria azione per altri due anni. È questo il responso del voto avvenuto questa mattina nel corso dell’Assemblea Generale dell’associazione datoriale, svolta nella cornice dell’Acinque Ice Arena-Palaghiaccio di Varese e che ha visto la partecipazione anche del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Grassi sarà, così, il primo Presidente di Confindustria Varese a ricoprire l’incarico per un secondo mandato. Un’eccezione che sarà, però, un unicum come già dichiarato da Grassi e come da regolamento di Confindustria e da Statuto di Confindustria Varese.

Insieme a Roberto Grassi, i delegati all’Assemblea Generale hanno votato anche la nuova squadra dei Vicepresidenti, con la riconferma di Claudia Mona (recentemente nominata “Rappresentante delle Grandi Imprese” all’interno del Consiglio Generale di Confindustria e Amministratore Delegato della storica industria aerospaziale Secondo Mona di Somma Lombardo) e la nomina di tre new entry: Barbara Cimmino, attuale Presidente del Gruppo merceologico “Tessile e Abbigliamento” di Confindustria Varese ed Head della Corporate Social Responsability di Inticom-Gruppo Yamamay, settore moda.

Si aggiungono anche Luca Donelli, Past President del Lombardy Energy Cleantech Cluster, Consigliere di Animp-Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale e Amministratore Delegato della Donelli Alexo di Ferno, settore trattamento e rivestimento di metalli; Eleonora Merlo, Past President del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, attuale componente del Consiglio della Camera di Commercio di Varese e Consigliere e Managing Director dalla I.V.N.G., settore vigilanza privata e sicurezza).