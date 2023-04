Cosmoprof 2023: grande successo per il beauty brand italiano B-SELFIE

Gli scatti d'Affari

Cosmoprof 2023: B-SELFIE lancia il nuovo beauty network B-SELFIE World e nuovi trattamenti beauty

Grande successo a Cosmoprof 2023 per B-SELFIE con la brand ambassador Valeria Marini. Il beauty brand italiano con sede a Bergamo che dal 2016 ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te che si applica come un cerotto, oggi tra i maggiori player del mondo della bellezza e dei trattamenti estetici professionali pensati anche per un semplice uso domiciliare, è tornato protagonista a Cosmoprof 2023 riscuotendo uno straordinario successo di interesse e pubblico.

A Cosmoprof 2023 erano presenti anche le celebrities testimonial del brand per il lancio del nuovo beauty network B-SELFIE World e dei nuovi rivoluzionari trattamenti beauty della linea intraepidermica Deep e Carboxy CO2 con la brand ambassador Valeria Marini, Costantino Vitagliano e Ursula Bennardo, che hanno presentato i nuovi prodotti e incontrato pubblico e stampa, per poi riunirsi insieme in una photocall finale con il Ceo di B-SELFIE Marco Di Iulio. Tra gli influencer ospiti del brand durante i quattro giorni di fiera anche Erica Piamonte e Valeria Cardone.

“Per aderire al B-SELFIE World”, ha spiegato Marco Di Iulio Ceo di B-SELFIE, “i centri estetici devono avere alcuni requisiti: possedere oltre 2 cabine, avere almeno un collaboratore e un bacino utenza di circa 35 mila persone. Per gli hub che entreranno a far parte di B-SELFIE World ci sarà una parte di formazione attraverso corsi online, un sito web professionale dedicato oltre alla possibilità di usufruire dell'assistenza da parte del medico estetico e di beauty consultant, di avere molteplici servizi anche di marketing e comunicazione, di contare su formulazioni PRO e retail per realizzare una metodica d’intervento completa, efficace e innovativa”.