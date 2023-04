Costa Crociere celebra il suo 75° anniversario

Gli scatti d'Affari

Costa Crociere, 75 anni di navigazione: previste speciali iniziative autunnali a Genova

Il 31 marzo 1948 la motonave “Anna C” partiva da Genova verso Buenos Aires con 768 passeggeri a bordo. È iniziata così la storia di Costa Crociere, che ha celebrato il suo 75° anniversario. Un traguardo importante per la compagnia, unica a battere bandiera italiana, che testimonia un patrimonio di esperienza e tradizione davvero eccezionale nel settore mondiale delle crociere.

In tutti questi anni Costa ha portato in giro per il mondo milioni di ospiti, condividendo i momenti felici e indimenticabili delle loro vacanze. Dai viaggi transatlantici della “Anna C” sino alle spettacolari crociere dei giorni nostri, a bordo di navi come Costa Smeralda e Costa Toscana, vere e proprie smart city itineranti, Costa ha saputo innovare il modo di andare in vacanza in mare, offrendo esperienze uniche.

Per festeggiare insieme il 75° anniversario, Costa ha previsto in autunno una serie di iniziative speciali a Genova, città che da sempre ospita la sede centrale della compagnia. Il programma completo sarà svelato nei prossimi mesi. Nel frattempo, chi desidera festeggiare l’anniversario con una vacanza, può scegliere tra 75 crociere a prezzo speciale, in vendita sino all’11 aprile, per partire alla scoperta di destinazioni incredibili, nel Mediterraneo e in Nord Europa.