Cultura, BPER Banca sostiene il progetto “Le sere dei Mercanti”

BPER Banca promuove un ampio palinsesto di iniziative culturali che popolerà Piazza dei Mercanti durante la stagione estiva milanese Un'arena centralissima, con una platea di 250 posti, nascerà quest'estate nel cuore di Milano, in piazza dei Mercanti a due passi dal Duomo, per dare vita a "Le sere dei Mercanti". Promossa dal Comune di Milano e realizzata grazie al sostegno di BPER Banca e di Anteo, l'iniziativa offrirà un ampio palinsesto di cinema, spettacoli, incontri letterari, concerti, talk e iniziative del Municipio 1. Anteo organizza AriAnteo, la rassegna di cinema che ha già tre arene stabili in città (Fabbrica del Vapore, Citylife e Chiostro dell'Incoronata) quest'anno abiterà anche il centro storico di Milano con una quarta sala all'aperto, che proporrà una ricca selezione di film italiani e internazionali, con i grandi successi della scorsa stagione, anteprime, prime visioni. Novità di quest'anno e di questa sede, i film in lingua originale. Ogni giorno un film, dal 3 luglio al 10 settembre, da guardare sotto le stelle e ascoltare in cuffia, con molti titoli scontati. BPER Banca sostiene l'intero progetto per rivitalizzare Piazza dei Mercanti come luogo di incontro dei cittadini nel periodo estivo milanese, con un'articolata proposta culturale e di intrattenimento. In aggiunta alla rassegna cinematografica, la Banca offrirà gratuitamente ai cittadini eventi pre-serali ogni settimana che andranno dalla musica a incontri e spettacoli. Anche in questo caso, non mancano appuntamenti di grande interesse: si comincerà il 3 luglio con il concerto di Alan Clark from Dire Straits, che anticipa la proiezione di "Air – La storia del grande salto" di e con Ben Affleck.