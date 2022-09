Decarbonizzazione Trasporto Aereo: sostegno economico ai bio fuels

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Decarbonizzazione Trasporto Aereo, presentato studio Polimi: al via investimenti nei bio fuels per obiettivo Net Zero Carbon entro 2050

È stato presentato oggi al Terminal 5 dell’Aeroporto di Fiumicino lo studio realizzato dal Dipartimento Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano per il Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo da cui emerge che l’obiettivo Net Zero Carbon sarà raggiungibile entro il 2050 grazie alle molteplici strategie indirizzate, nel breve e medio termine, allo sviluppo dei bio fuels e con il necessario sostegno del policy maker; mentre nel medio e lungo termine potranno includere soluzioni innovative come l’utilizzo dell’idrogeno in turbina. L’evento ha visto la partecipazione di numerose tra le figure importanti provenienti dal mondo aziendale, istituzionale e associativo.

Il Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo, l’Osservatorio promosso da Aeroporti di Roma che raggruppa player industriali, stakeholder istituzionali, associazioni e rappresentanti del mondo accademico con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’Enac, nasce con l’obiettivo di definire un percorso che renda compatibile lo sviluppo della connettività e della produttività a livello planetario con la tutela dell’ambiente. Tutti i componenti del Patto, presenti oggi al Terminal 5 di Fiumicino, hanno esposto i propri contribuiti per definire gli strumenti indispensabili a procedere nel cammino della decarbonizzazione, riguardanti gli aspetti normativi e tecnologici sia per la produzione di carburanti che per lo sviluppo del settore delle infrastrutture aereoportuali e di intermodalità.