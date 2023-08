Dell’Est apre il primo flagship store in Italia

Gli scatti d'Affari

Dell'Est, a Milano inaugurato il primo flagship store in Italia Sung Kim, direttore creativo e founder del brand coreano Dell'Est sceglie Milano e inaugura il suo primo flagship store in Italia.Situato al numero 63 di Viale Montenero, il monomarca Dell'Est si colloca in una delle strade più storiche della città, già ricca di boutiques di nicchia che ricordano molto quelle del Marais a Parigi. Lontano dai grandi magazzini e dagli esclusivi negozi del Duomo, il negozio Dell'Est si apre con una grande vetrina che si propone come l'homepage shopping del sito, dove le borse e la piccola pelletteria si propongono immediatamente come irrinunciabili accessori, ma anche come oggetti del desiderio, collezionabili e connotativi del mondo di Sung Kim. Il negozio si sviluppa su una superficie di 50 metri quadrati e presenta finiture pulite e moderne dall'estetica neutra, che lasciano spazio ai colori e ai design delle borse e della piccola pelletteria. Il Brand, con i suoi 35.000 pezzi prodotti in un anno, è già presente in Giappone, Korea, Indonesia, Cina e Kuwait e guarda verso i mercati Europei, Uk, Middle East e USA nel medio termine. L'inaugurazione del nuovo punto vendita si terrà durante la Fashion Week milanese lunedì 18 settembre, dalle 18.00 alle 21.00, con un cocktail dedicato a stampa, selezionati clienti e celebrity con la presentazione della nuovissima e inedita borsa Baul Bag.