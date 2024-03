Ditta Artigianale, Mixology 2024: l’arte del bere miscelato incontra il caffè

Gli scatti d'Affari

Ditta Artigianale al Mixology Experience 2024: l'arte della miscelazione incontra i migliori specialty coffee Le più esclusive varietà di caffè di Ditta Artigianale diventano la base di partenza per la preparazione di raffinati cocktail e spirits dalle mille sfumature aromatiche. L'occasione arriva con la fiera Mixology Experience 2024, dedicata al mondo del Bar Industry, dei cocktail e della miscelazione, in programma al Superstudio Maxi di Milano dal 17 al 19 marzo. Una manifestazione organizzata dal gruppo Bartender.it, che vedrà tra i suoi protagonisti proprio Ditta Artigianale, la prima linea italiana di caffetterie dedicata al consumo consapevole di caffè e microroastery, che nel corso della tre giorni spiegherà come le diverse tipologie di caffè e i metodi di estrazione possono adattarsi alla preparazione di drink di altissima qualità. Alla manifestazione saranno infatti presenti quattro diversi caffè di Ditta Artigianale: "One. Espresso Process Blend", "El diamante", "Kenya AA Girchegori" e "Colombia Finca El Paseo", che sarà possibile degustare apprendendo al contempo i migliori abbinamenti per la preparazione di drink esclusivi. "La nostra esperienza con il caffè, unita alla passione nel cercare sempre le varietà più esclusive, ci ha portati negli anni ad esplorare anche il mondo della miscelazione. Pensiamo infatti che il caffè non debba essere inteso esclusivamente come un prodotto a sé stante, ma può rappresentare un'eccellente base di partenza per preparare drink e cocktail di altissima qualità", ha spiegato Francesco Sanapo, co-fondatore di Ditta Artigianale, insieme a Patrick Hoffer, e pluripremiato campione baristi e assaggiatori di caffè. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery