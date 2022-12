Diversity & Inclusion Hub, l’osservatorio sull’inclusione in ambito corporate

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

A Roma il primo evento del Diversity & Inclusion Hub, osservatorio destinato ad approfondire le tematiche inerenti la sfera dell’inclusione nel mondo del lavoro

Il nuovo Diversity & Inclusion Hub nasce da un’idea di Core, supportata dalla Luiss Business School, con l’obiettivo di raccogliere in uno stesso luogo tutte le innovazioni e le ricerche sulle tematiche di D&I in ambito corporate. Il primo evento dell’hub è stato organizzato il 30 novembre, ospitato dalla Lanterna di Fuksas (Roma), con la partecipazione dei rappresentati del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Ikea Italia e Inwit. Quattro i temi che hanno accompagnato i partecipanti nel corso del dibattito: pari opportunità in ambito STEM e aree professionali ad alto contenuto tecnologico; imprenditorialità femminile, export e internazionalizzazione; gender balance e politiche HR; digital divide ed inclusione sociale e lavorativa dei soggetti vulnerabili.

Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Università LUISS Guido Carli, ha dichiarato: “Credo sia fondamentale porre oggi, con forza, l’accento sui temi dell'inclusione e della diversità, partendo dalle esperienze e dal vissuto del mondo delle imprese, con l’obiettivo di superare i gap esistenti e ridurre quelle barriere che non consentono un pieno sviluppo della persona. E’ un approccio che deve vedere protagonista in primis il sistema della formazione, a partire da scuole e università. Questo è quello che stiamo costantemente cercando di fare in Luiss: allenare le nostre studentesse e i nostri studenti alla comprensione e all'attenzione verso gli altri. Anche per queste ragioni è nato nel nostro Ateneo Any Given 8: uno spazio di riflessione mensile sui temi dell’uguaglianza di genere e sull’inclusione“.

Anna Maria Morrone, Responsabile Organization & People Development Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha commentato: “L’impegno del Gruppo FS verso la parità di genere è concreto e costante. Al fianco delle sfide rappresentate dai tempi di percorrenza, dai chilometri di infrastrutture costruite, oggi c’è la nostra capacità di essere promotori del cambiamento sociale, all’interno e all’esterno del Gruppo FS. Questo significa essere un Gruppo che muove persone e merci, ma che allo stesso tempo è anche capace di promuovere un pensiero importante: il talento non ha genere. La nostra campagna di innovazione sociale Women in Motion ne è un esempio concreto”.