Doxa e Pratico: arrivano le nuove cabine armadio di Tomasella

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Doxa e Pratico: lanciate le nuove cabine armadio di Tomasella Nel contesto domestico le cabine armadio riflettono sempre più il gusto e la personalità di chi le utilizza. Questi spazi intimi, progettati per riporre i capi e gli accessori con ordine e bellezza, sono una vera e propria espressione di stile. Le nuove cabine armadio Doxa e Pratico di Toma sella con il loro design minimalista rispondono a questa esigenza dell'abitare contemporaneo, rappresentando il perfetto incontro tra funzionalità ed estetica. La versatilità delle proposte modulari dell'azienda è l'elemento distintivo che consente un'attenta personalizzazione delle soluzioni a catalogo, garantendo il massimo in termini di qualità e di esperienza. Tomasella propone Pratico anche con un'isola attrezzata che si compone di cassetti, vani a giorno e piani di appoggio su entrambi i lati che permette di organizzare tutto al meglio. Il top della cassettiera isola in vetro fumé crea un ricercato effetto vedo-non vedo che permette di esporre accessori e altri oggetti senza metterli troppo in mostra. Una soluzione perfetta per tenere a vista le cose che si utilizzano di più e un dettaglio raffinato per completare lo stile dell'arredo. La cabina armadio Pratico è come una vera boutique in casa.