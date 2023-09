Edison e Ambrosetti, presentato lo studio "Verso la società del futuro"

Gli scatti d'Affari

Transizione ecologica: Edison e The European House - Ambrosetti presentano lo studio "Verso la società del futuro" L'energia, che ha sempre accompagnato ogni evoluzione della società, costituisce il fattore abilitante per sostanziare il percorso verso una Società del Futuro che esprima il raggiungimento di un pieno progresso sociale, culturale ed economico coniugando transizione ecologica, sostenibilità, uguaglianza e inclusività. È quanto emerge dallo Studio "Verso la Società del Futuro: come vivremo, lavoreremo, ci relazioneremo e le energie della trasformazione", realizzato da Edison e The European House – Ambrosetti, presentato nell'ambito del Forum di The European House - Ambrosetti. "La necessità di perseguire obiettivi di sostenibilità e inclusività rende l'energia un fattore chiave per realizzare un futuro equo e rispettoso dell'ambiente: è sufficiente pensare che, tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, 6 su 17 (e 28 target) sono direttamente impattati dall'energia", ha commentato Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison. "Le soluzioni che sono oggi ancora allo studio e le nuove risorse energetiche che saranno introdotte e applicate diventano gli altri tasselli fondamentali con cui potremo costruire la Società del Futuro, quella caratterizzata da un modello di energia sostenibile (economicamente, ambientalmente, socialmente, tecnologicamente), sicura, diffusa e partecipata, con il coinvolgimento diretto di tutti gli stakeholder pubblici e privati, collettivi ed individuali, e il pieno sviluppo delle fonti rinnovabili e dei servizi energetici e ambientali". Attraverso un'analisi dei principali fattori di cambiamento, lo Studio ha identificato 3 trend di riferimento che impatteranno sullo sviluppo della Società fino al 2050: le dinamiche geopolitiche ed economiche globali, la demografia e l'evoluzione tecnologica. La tendenza più evidente legata all'attuale contesto geopolitico riguarda la nuova bipolarizzazione in atto nel sistema internazionale tra blocco occidentale e blocco sino/russo, completata da un eterogeneo gruppo di Paesi che prediligono partnership a "geometria variabile" e multidimensionali a seconda degli interessi strategici di volta in volta in gioco. Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European House – Ambrosetti, ha commentato: "Da questo Studio, dal forte valore di indirizzo strategico e che porta a sistema le evidenze di una estensiva attività di ascolto dei protagonisti del cambiamento, quali i giovani e le imprese del Paese, emergono importanti messaggi positivi. Da un lato, la condivisione dell'opportunità legata alla transizione ecologica: 7 giovani su 10 e 6 imprese su 10 ritengono che sia la priorità per la Società del Futuro. Dall'altro lato, la fiducia nel ruolo dell'innovazione tecnologica in un contesto in cui 7 giovani su 10 vedono il digitale come parte integrante della loro quotidianità. Condivisione dell'obiettivo della transizione ecologica e fiducia nella tecnologia sono quindi la migliore risposta alla crisi permanente degli ultimi anni".