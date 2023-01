Enel e Symbola, presentate le 100 eccellenze italiane dell’e-Mobility

Gli scatti d'Affari

Enel e Fondazione Symbola raccontano le “100 Italian e-Mobility Stories 2023”

Fondazione Symbola, Enel ed Enel X Way hanno raccolto e raccontato l’esperienza di cento eccellenze dell’e-Mobility Made in Italy nella quarta edizione di “100 Italian E- Mobility Stories 2023”. Il report è stato presentato ieri a Roma da Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola, Francesco Starace, Amministratore delegato Enel, Elisabetta Ripa, Responsabile Enel X Way, Pietro Gorlier, Amministratore Delegato Comau e da Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. L’e-mobility italiana è raccontata da cento storie di imprese, centri di ricerca e associazioni che, nel proprio segmento, stanno contribuendo allo sviluppo della mobilità elettrica. Dal design alla produzione di veicoli, dalla componentistica alle batterie fino alle infrastrutture di ricarica: l’Italia occupa un ruolo di primo piano nella rivoluzione della mobilità sostenibile.

“Il rapporto realizzato con Fondazione Symbola, giunto alla quarta edizione, racconta una tra le filiere più innovative e dinamiche del Paese” ha dichiarato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel “La strada del cambiamento è tracciata, come dimostrano i numeri e i progetti di alcune delle più importanti eccellenze presenti nel volume: imprese, centri di ricerca, università e associazioni che con talento e passione sviluppano soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la mobilità elettrica e, in linea con i principi del Manifesto di Assisi, contribuiscono a creare un’economia e una società più a misura d’uomo e per questo con ampie prospettive di crescita”.