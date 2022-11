Eni, a Milano la flotta Enjoy diventa anche elettrica

Gli scatti d'Affari

Eni, il servizio di car sharing Enjoy diventa anche elettrico: entro dicembre saranno 200 le city car XEV YOYO disponibili a Milano

Durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Marino, Eni ha annunciato l’introduzione delle auto elettriche XEV YOYO nella flotta Enjoy di Milano. Dopo Torino, Bologna e Firenze, le microcar dall’innovativa tecnologia del battery swapping, che svincola dalla classica ricarica alle colonnine in quanto permette la più immediata e agevole sostituzione della batteria scarica, sono state accolte anche a Milano, alla presenza dell’Assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi e del Direttore Generale Energy Evolution di Eni Giuseppe Ricci. Entro dicembre, la flotta Enjoy si amplierà grazie all’introduzione di 200 veicoli XEV YOYO, che si aggiungeranno ai 900 mezzi, tra auto e cargo, già disponibili in città e prenotabili tramite App.

Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni, ha commentato: “Eni è lieta che il Comune di Milano, che aveva accolto il debutto nazionale del car sharing Enjoy esattamente nove anni fa, abbia recepito con altrettanto entusiasmo la novità dell’implementazione elettrica della flotta. Il car sharing contribuisce a rendere più sostenibile la mobilità urbana e a migliorare le opportunità e la facilità di spostamento dei cittadini. A Torino, Bologna e Firenze, le città in cui sono già state introdotte, queste city car a zero emissioni di CO2 su strada hanno dimostrato il loro potenziale nell’ambito della micromobilità, consentendo ai clienti Enjoy noleggi più frequenti per percorrenze più brevi. Anche questo è un contributo all’approccio olistico che contraddistingue Eni nel percorso verso l’obiettivo Net Zero al 2050: il sostegno alle soluzioni per la mobilità elettrica e il car sharing sono complementari ad altre soluzioni per decarbonizzare i trasporti, come lo sviluppo dei biocarburanti, della rete di distribuzione dell’idrogeno e del biometano”.