Eni: presentati i risultati del Navigatore ESG di Open-es

Eni: all’evento “Open-es Sviluppo Italia Sostenibile” si discutono le priorità 2023 per migliorare le performance ESG delle imprese

Open-es, la piattaforma digitale innovativa sviluppata da Eni, nasce con l'idea di creare un’alleanza aperta al mondo imprenditoriale, finanziario ed istituzionale, che si propone di aiutare le imprese a migliorare le proprie performance di sostenibilità. In occasione dell'evento "Open-es Sviluppo Italia Sostenibile 2023", ospitato dal Centro Congressi Assolombarda di Milano, è stato possibile analizzare in compagnia della Community di Open-es le priorità e i punti critici da tenere in considerazione per il nuovo anno, con l'idea di migliorare sempre di più l'impegno verso la sostenibilità e i parametri ESG (Environmental, Social and Governance). Dai risultati emersi dal calcolo del Navigatore ESG di Open-es, uno strumento pratico che aiuta le imprese ad orientarsi sui temi e azioni ESG prioritarie in ottica di sviluppo sostenibile, emerge la necessità di compiere una serie di azioni: monitorare i dati relativi agli aspetti ESG rilevanti, coinvolgere i dipendenti in programmi formativi a favore dello sviluppo sostenibile, tenere sotto controllo il calcolo delle emissioni e dedicare la giusta attenzione a tutti i membri dell'impresa.

Costantino Chessa, Head of Procurement di Eni, ha dichiarato: "Quando abbiamo iniziato a ragionare su questa iniziativa, ci siamo dati delle regole d’ingaggio. Abbiamo capito che doveva trattarsi di un’iniziativa di sistema, non poteva essere solo uno strumento di Eni o rivolto unicamente a Eni: lo spirito doveva essere, da principio, quello di un’alleanza aperta e inclusiva, rivolta a tutte le aziende che condividono questi valori e lo spirito di coinvolgimento della propria supply-chain. L’obiettivo era fornire uno strumento concreto che aiutasse le imprese a migliorare le proprie performance di sostenibilità".