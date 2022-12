E.ON, inaugurato impianto fotovoltaico alla Scuola Germanica di Milano

Gli scatti d'Affari

E.ON, e la Scuola Germanica di Milano inaugurano l’impianto

fotovoltaico che consentirà all’istituto di autoprodurre energia 100% rinnovabile

È stato inaugurato l’impianto fotovoltaico da 100 kWp realizzato da E.ON presso la Scuola Germanica di Milano. L’intervento di efficientamento energetico consentirà di soddisfare l’esigenza dell’Istituto di ridurre le spese per l’energia e contribuire concretamente a rendere la scuola più sostenibile. Un esempio di come un edificio, seppur situato in una zona centrale di Milano ovvero in un contesto urbano sul quale insistono strutture datate, possa divenire maggiormente efficiente dal punto di vista energetico.

L’impianto consentirà di produrre annualmente oltre 100.000 kWh di energia, contribuendo così ad evitare 50 tonnellate di CO2 all’anno, pari ad esempio alla CO2 emessa da un’automobile SUV che percorre 260.000 km (più di 6 giri intorno all’equatore), oppure alla CO2 assorbita in un anno da 5000 alberi o contenuta in 54 milioni di bottigliette da ½ litro.

“La nostra strategia è rendere l’Italia verde. Questo per noi significa anche rendere le scuole più sostenibili ed efficienti. La Scuola Germanica ne è un esempio concreto. Siamo convinti che il modo migliore per far avvicinare i giovani ai temi della sostenibilità sia quello di essere in contatto ogni giorno con l’energia prodotta da una fonte rinnovabile. Insieme possiamo costruire un futuro green”, ha affermato Frank Meyer, CEO di E.ON Italia.