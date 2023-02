EVA Air e SEA raddoppiano i collegamenti non-stop tra Milano e Taipei

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

EVA Air e SEA, i collegamenti non-stop tra Milano e Taipei raggiungono le 4 frequenze settimanali

EVA Air e SEA hanno annunciato il raddoppio dei collegamenti non-stop tra Milano e Taipei che, a partire dal 16 maggio 2023, raggiungeranno le 4 frequenze settimanali. EVA Air ha dato il via alle operazioni in Italia nel mese di ottobre del 2022 con due frequenze settimanali, ampliando per la prima volta in 25 anni il network europeo della compagnia e introducendo il primo volo che collega direttamente l’Italia settentrionale con Taipei, hub strategico per l’Estremo Oriente. A partire dal 16 maggio, dunque, il volo BR96 Malpensa (MXP) – Taipei (TPE) che prevede oggi 2 frequenze settimanali (mercoledì e domenica), sarà implementato a 4: martedì, mercoledì, venerdì e domenica. A partire invece dal 15 maggio 2023, il volo BR95 Taipei (TPE) – Malpensa (MXP) che opera oggi con 2 frequenze settimanali (martedì e sabato) sarà implementato a 4: lunedì, martedì, giovedì, sabato.



"L’annuncio del raddoppio delle frequenze di EVA Air, in così poco tempo dall’avvio della rotta, è un tangibile segno dell’ottima risposta e del gradimento del mercato per il nuovo collegamento" dichiara Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development SEA, Aeroporti di Milano. "Milano Malpensa si conferma così come un 'must have' nel network delle compagnie di qualità grazie al suo grande potenziale di mercato e all’attrattività di Milano e della Lombardia come destinazione".