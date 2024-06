Expo 2025 Osaka e ADI: lanciato il premio Compasso d’Oro International Award

Expo 2025 Osaka e ADI: presentato il premio Compasso d’Oro International Award in partnership con il Padiglione Italia

L’Expo 2025, che si terrà a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre, si propone di guidare la compartecipazione della comunità internazionale nella progettazione di una società sostenibile, capace di rispondere alle necessità e alle volontà degli individui. Con il tema "Designing Future Society for our Lives", l’Expo invita a riflettere su cosa significhi vivere una vita felice, non solo per gli esseri umani, ma anche in relazione ai contesti urbani e naturali che ci circondano. Questa edizione punta a stimolare un dialogo globale su stili di vita sostenibili e innovativi, esplorando come possiamo creare un futuro migliore per le generazioni a venire.

In concomitanza con l'Expo 2025, l’ADI (Associazione per il Disegno Industriale) presenta il Compasso d’Oro International Award, portando il prestigioso riconoscimento del design Made in Italy su scala globale. Questo premio, assegnato da una giuria multidisciplinare composta da cinque esperti qualificati, celebrerà i progetti più innovativi e significativi che rispondono alle tematiche generali dell’Expo. Il Compasso d’Oro International Award non solo mette in luce l’eccellenza del design italiano, ma promuove anche l'adozione di pratiche sostenibili e creative a livello mondiale, sostenendo l'idea di una società futura che valorizzi il benessere e la felicità delle persone.

Il 5 settembre 2025 vedrà l'inaugurazione della mostra dei premiati del Compasso d’Oro presso il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, progettato dall’architetto Mario Cucinella. Questo padiglione, ispirato alla Città Ideale del Rinascimento, integra il teatro e la piazza come simboli della creatività italiana e dell'incontro culturale. Con un giardino all’italiana sul tetto, che funge da terrazza con vista sul mare aperto, il padiglione offre uno spazio di contemplazione e rigenerazione. Sarà visibile dal Ring, una passeggiata circolare sospesa a 12 metri di altezza, che invita i visitatori a riflettere sul tema "L’Arte rigenera la vita", in perfetta sintonia con il tema generale dell’Expo: "Progettare la società futura per le nostre vite".