Fantini Group prosegue nel suo impegno verso l’ambiente

Gli scatti d'Affari

Fantini Group, sempre più sostenibile e green: nel 2023 il Bilancio di sostenibilità ufficiale

Fantini, la giovane realtà vinicola abruzzese fondata e guidata da Valentino Sciotti, è diventata in pochissimi anni leader tra le aziende esportatrici del Sud Italia grazie a un’attenta politica volta alla più alta ricerca qualitativa e di marketing. L’attenzione ambientale è tra i connotati fondanti dell’azienda e caratterizza tutte le aree in cui Fantini produce i suoi vini: Punta Aderci, nell’omonima Riserva Naturale Regionale in Abruzzo, Ripari di Giobbe e la Tenuta Cantalupo. In tutti e tre i casi si tratta di zone dalle condizioni pedoclimatiche eccezionali. Un trionfo della natura che Fantini ha scelto di coltivare esclusivamente in biologico: niente chimica, solo rame e zolfo e in misura contenuta. La prima vendemmia si è tenuta nel 2022, ma una linea di imbottigliamento dedicata sarà inaugurata solo al termine della prossima, nel 2023.

“Il nostro modello è diverso: stipuliamo accordi con i piccoli contadini, proprietari dei vari appezzamenti spesso da generazioni. Rimangono padroni della propria terra, che coltivano per noi con amore e dedizione, come nessun altro farebbe, e conoscendone ogni zolla. Così rilanciamo la cultura vitivinicola di una comunità senza espropriarla della tradizione, delle radici, dell'identità”, ha dichiarato Valentino Sciotti. “Penso che il messaggio più bello sia questo: fare imprenditoria in modo diverso. Non cresce solo l'azienda, ma anche tutto il territorio”.