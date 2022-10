Festival dello Sviluppo Sostenibile, attenzione ai giovani e al futuro

Gli scatti d'Affari

Festival dello Sviluppo S ostenibile 2022, focus su giovani generazioni e Obiettivi dell’Agenda 2030

Con 986 iniziative promosse dalla società civile e dalle istituzioni, la presentazione di 8 pubblicazioni inedite e l’organizzazione di 22 eventi principali trasmessi in diretta che hanno raggiunto complessivamente oltre 20 milioni di persone, si è concluso il Festival dello Sviluppo Sos tenibile 2022, il più grande appuntamento italiano sulla sostenibilità. L'evento è stato organizzato dall’ASviS-l’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e ad oggi, con oltre 300 aderenti, è la più ampia rete della società civile nazionale impegnata nella promozione dell’Agenda 2030 dell’Onu.