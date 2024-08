Finance for Food debutta a Piazza Affari

Gli scatti d'Affari

Finance for Food ammessa su Euronext Growth Milan : raccolti 2 milioni di euro in fase di collocamento

Nei giorni scorsi, Finance For Food - società di consulenza industriale e strategica, specializzata nella filiera agroalimentare e nei settori collegati, come le energie rinnovabili e il venture capital - ha fatto il suo debutto in Borsa. L'azienda è stata ammessa alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, dedicato alle piccole e medie imprese, raccogliendo 2 milioni di euro durante la fase di collocamento.

La società offre servizi di consulenza in tre aree principali: "Investment Advisory” per supportare asset manager e investitori nella strutturazione di progetti; "Business Advisory” per aiutare le aziende a ottimizzare la pianificazione strategica e gestionale nei settori agroalimentare, energetico e del venture capital; e "Corporate Finance Advisory" per la consulenza su operazioni di finanza straordinaria come fusioni, acquisizioni e IPO.