Fincons Group, inaugurato il “Future Gateway” a Bari

Gli scatti d'Affari

Fincons Group: aperto a Bari il centro di eccellenza “Future Gateway”, progetto fondato sui principi di innovazione, persone al centro e rivoluzione green

Fincons Group ha inaugurato l’innovativo “Future Gateway” a Bari, nuovo centro di eccellenza che ospiterà il Delivery Center, gli start-up hub, nuovi spazi di ricerca e ambienti polifunzionali. L’edificio intende essere un ecosistema dinamico pronto ad ospitare oltre mille professionisti dell’IT, per fornire nuove soluzioni digitali a clienti e partner. A guidare il progetto, i valori che contraddistinguono Fincons Group, che ha pensato il nuovo building per il benessere delle persone e per la massima funzionalità. Sono state previste postazioni all’avanguardia, con servizi che garantiranno un ottimale bilanciamento fra vita lavorativa e personale. Saranno previsti inoltre ampi spazi per collaborare, meeting room informali, ambienti creativi ed esperienziali, aree destinate al relax.

Il Future Gateway a Bari, nasce inoltre con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, in quanto tutti i materiali di costruzione provengono da filiera corta e rispettano l’ambiente e la tradizione del territorio. La classe energetica è tra le più alte disponibili, e sono state adottate diverse soluzioni per il massimo efficientamento energetico. Il centro, per cui sono stati investiti circa 22 milioni di euro, accoglierà 900 dipendenti.