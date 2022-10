Forum Sviluppo Sostenibile: al centro il futuro dei territori

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Forum Sviluppo Sostenibile, conclusa la terza edizione in Lombardia: al centro le realtà del territorio per un futuro più rispettoso dell’ambiente

Si è conclusa la terza edizione del Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile, rassegna annuale che raccoglie la voce del territorio e della società lombarda sulla sostenibilità. Quattro giornate ricche di incontri per mettere a punto le azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi definiti dall’Agenda 2030 da applicare sul territorio lombardo, sempre più orientato a rendere, con il contributo di tutti gli attori coinvolti, più centrale il rispetto dell’ambiente.

Le quattro giornate di confronto, dense di eventi e talk, si sono concentrate sull'importanza del percorso educativo, sulla centralità di imprese innovative e sostenibili, sul terzo settore come elemento abilitante al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e sulle istituzioni, che giocano un ruolo fondamentale, per, infine, discutere le potenzialità e il futuro di crescita e sviluppo del territorio lombardo.