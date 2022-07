Frecciarossa è main partner di ‘Marateale-Premio internazionale Basilicata’

Gli scatti d'Affari

Frecciarossa si conferma principale partner della manifestazione dedicata al cinema

Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) si conferma main partner di “Marateale Premio internazionale Basilicata”, la cui attesa XIV edizione si terrà dal 27 al 31 luglio nella suggestiva perla del Tirreno, presso il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. La presentazione della partnership tra Frecciarossa e Marateale ha avuto luogo durante un viaggio da Roma a Maratea in Frecciarossa con le presenze a bordo di Luigi Corradi, AD Trenitalia, Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità, Daniele Stoppelli, Sindaco di Maratea, Simone Giacomini, Presidente Stardust, Gianluca Giannelli, Direttore Artistico Alice nella Città e Nicola Timpone, Direttore Artistico Marateale. Per chi vorrà partecipare all’evento dal 27 al 31 luglio 2022 e raggiungere Maratea con le Frecce sarà attiva una speciale offerta: inserendo il codice MARATEALE nella procedura di acquisto del biglietto, sarà possibile usufruire di una tariffa “Speciale Eventi” con sconti dal 20 al 50%.

Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia ha commentato: “Trenitalia al fianco del Festival del cinema Marateale. In meno di tre ore da Roma si puó raggiungere con le Frecce Maratea, la perla del Tirreno, così come da Reggio Calabria. Offerta che si arricchisce anche con Intercity e Regionali. Non solo, sono previsti anche sconti per chi sceglierà di partecipare al festival utilizzando il treno. Un modo concreto per promuovere la mobilità collettiva come stimolo ad una sempre maggiore coesione territoriale e allo sviluppo del Paese. Questa collaborazione si inserisce nell’ottica di avvicinare sempre di più le persone a scegliere il treno per raggiungere le località di mare e montagna. Anche quest’estate infatti abbiamo collegato numerose località turistiche con il treno offrendo collegamenti capillari con i Link”.