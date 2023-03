FS, Alessandria: al via progetto per hub intermodale

FS, Alessandria: firmato protocollo d’intesa per il nuovo terminal di Alessandria smistamento

Al via il nuovo progetto per lo sviluppo del Masterplan relativo all’Hub intermodale di Alessandria e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del nuovo terminal che prevede lo sviluppo e la valorizzazione delle aree comprese nello scalo di Alessandria Smistamento.

Il protocollo, della durata di 36 mesi, è costituito da due fasi, la prima delle quali si concluderà a dicembre 2023 con la consegna da parte di Rete Ferroviaria Italiana del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del nuovo Terminal, per definire costi e tempi dei futuri interventi, in coerenza con lo sviluppo dei traffici conseguenti la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi. Successivamente, entro dicembre 2024, sarà definito il Masterplan per la realizzazione di un polo di interscambio modale efficace.

Stanziati inoltre ulteriori 15 milioni di euro nell’ambito del Protocollo del 2016 per la realizzazione del cosiddetto “Progetto Condiviso” di sviluppo del territorio piemontese. Complessivamente la somma disponibile per il progetto Condiviso ammonta a 75 milioni di euro con i quali sono finanziati 78 interventi per il territorio di 51 previsti nella seconda fase.