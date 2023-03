Ginori 1735, inaugurato primo shop-in-shop a livello mondiale

Gli scatti d'Affari

Ginori 1735, aperto il nuovo spazio “home fragrance concept” in collaborazione con United Perfumes: prima mondiale per Harrods

Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design, annuncia l’apertura del primo esclusivo home fragrance shop-in-shop a livello mondiale, situato all’interno della Home Fragrances Room di Harrods, il prestigioso grande magazzino di lusso a Londra.

Lo shop-in-shop rappresenta il primo 'home fragrance concept' realizzato da Ginori 1735, una prima mondiale per Harrods. Si consolida così ulteriormente la strategia di sviluppo internazionale del marchio, questa volta nel Regno Unito, in uno dei luoghi più iconici di Londra, e i suoi recenti sviluppi nella categoria home fragrance come parte integrante della strategia di crescita.

Inoltre, questa apertura supporta ulteriormente la transizione di Ginori 1735 a marchio globale del design e lifestyle, vicino a un pubblico giovane e connesso, grazie a un progetto che trasmette al meglio l'identità del brand e i valori di Ginori 1735, oltre a possedere il meraviglioso potere di emozionare e farsi ricordare.

Sviluppato in collaborazione con United Perfumes, uno dei principali operatori nei mercati delle home fragrance e dei profumi, il nuovo shop-in-shop si ispira nei colori e nei decori all’esplosività della collezione Oriente Italiano, il motivo più iconico del marchio.