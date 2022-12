Grandi Stazioni Retail, allestito a Milano Sensation on Ice

Gli scatti d'Affari

Grandi Stazioni Retail: arriva a Milano il percorso ghiacciato Sensation on Ice 2022

Grandi Stazioni Retail, in collaborazione con Regione Calabria, ha allestito in Piazza Duca d’Aosta a Milano Sensation on Ice, un percorso ghiacciato di 1300 mq con 1.500 mq di scenografia e un gigantesco albero delle meraviglie di 18 metri con 15.000 luci led. Il villaggio invernale, che aprirà al pubblico mercoledì 7 dicembre, ha l’obiettivo di sostenere la riqualificazione e la valorizzazione dell’area della Stazione Centrale, uno dei luoghi più cruciali per la città, offrendo sport e divertimento a costo zero. Il pubblico potrà, infatti, pattinare o assistere a spettacoli gratuitamente. A pagamento, invece, l’eventuale noleggio dei pattini. L’aspetto scenografico è completato da un’illuminazione creativa della facciata della Stazione Centrale, che sarà così valorizzata per l’intero arco temporale dell’iniziativa.

Sensation on Ice 2022 ospiterà due strutture geodetiche (“dome”): all’interno della più grande, denominata ‘Calabria Straordinaria’, il pubblico potrà vivere un viaggio virtuale in Calabria grazie a una serie di proposte multimediali progettate per comunicare le peculiarità del territorio. Nel secondo dome, per i più piccoli sarà invece possibile spedire le proprie letterine e scattare una foto ricordo nella casa di Babbo Natale. Il progetto è stato concepito e realizzato da AADV Entertainment, realtà italiana consolidata nell’ideazione e produzione di format originali di live entertainment.