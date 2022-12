Granlatte-Granarolo, inaugurato uno nuovo impianto di biometano

Gli scatti d'Affari

Granlatte-Granarolo: l’azienda associata Pieve Ecoenergia inaugura uno dei primi impianti di biometano agricolo in Italia

L’azienda agro zootecnica Pieve Ecoenergia, associata alla filiera Granlatte Granarolo, ha inaugurato a Cingia de' Botti uno dei primi impianti di biometano integrati all’allevamento in Italia. Il nuovo strumento, pensato per ottenere risultati di sostenibilità quanto più vantaggiosi possibile, produrrà 2.700.000 m3/anno di biometano, consentendo un risparmio di 6.350 t/anno di CO2 eq. Allo stesso tempo, l’impianto restituirà alti quantitativi di digestato, fertilizzante organico di alta qualità in grado di sostituire completamente i concimi chimici utilizzati dall’azienda.

Gianpiero Calzolari, Presidente Granarolo, ha dichiarato: “Il primo impianto di biometano agricolo della nostra filiera rappresenta uno stimolo per la messa a terra di ulteriori progetti di agroecologia. Un esempio è il progetto ‘Biometano di filiera’ ideato e annunciato con la Confederazione dei Bieticoltori – CGBI e che vedrà la realizzazione di 10 impianti consortili in 3 anni dislocati in Emilia Romagna, Lombardia, Friuli e Puglia. Essi produrranno 30 milioni di metri cubi anno di metano e 500.000 t annue di fertilizzante naturale. Eviteranno l’emissione in atmosfera di 60.000 t di CO2”.