GRS: annunciata l’apertura di KIKO Milano alla Stazione Centrale di Napoli

Gli scatti d'Affari

Grandi Stazioni Retail: KIKO Milano inaugura un nuovo Beauty Store alla Stazione Centrale di Napoli

KIKO Milano, leader nel settore del make-up in Italia con oltre 1000 punti vendita globali, celebra l’apertura del suo settimo store nelle principali stazioni italiane. Il nuovo Beauty Store, situato in una posizione strategica sul fronte binari della Stazione Centrale di Napoli, è il risultato della collaborazione con Grandi Stazioni Retail. Con questa apertura, KIKO Milano consolida ulteriormente la sua presenza nel mercato italiano, offrendo un'ampia visibilità e accesso a un pubblico in movimento.

Il negozio presenta il concept innovativo tipico del brand, con una vasta gamma di prodotti di bellezza che consentono alle clienti di esplorare e reinventare il proprio look. Tra i prodotti disponibili ci sono i cult come il Velvet Passion Matte Lipstick e l’Unlimited Foundation SPF 15, oltre a mascara e ombretti in 65 diverse tonalità. I clienti potranno anche scoprire le linee skincare, haircare e suncare, testando e selezionando i prodotti che meglio rispondono alle loro esigenze personali.

Per rispondere alle necessità dei viaggiatori, lo store offre il servizio "10 min Make-Up & Go", una consulenza gratuita di make-up o skincare della durata di 10 minuti, ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare alla cura di sé. Inoltre, KIKO Milano propone numerosi Beauty Service, dai ritocchi rapidi ai trattamenti di bellezza più lussuosi, come il Wedding Make-Up per le future spose. Entrare da KIKO Milano non è solo un’opportunità per fare shopping, ma un’esperienza sensoriale completa, pensata per gratificare e divertire i clienti.